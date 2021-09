Afghanischer FIFA-Schiedsrichter lebt im Elendscamp

Mittendrin trafen die AktivistInnen von SOS Balkanroute einen FIFA-lizenzierten Schiedsrichter. Ibrahim Rasool hat den FlüchtlingshelferInnen aus Österreich seine dazugehörigen Diploma und FIFA-Lizenzen des afghanischen Fußballverbandes gezeigt.

Er hat in seiner Heimat zahlreiche offizielle Futsal-Matches gepfiffen. Momentan hat er aber völlig andere Sorgen als Fußball: Wie er in einem bald kommendem Video-Interview mit SOS Balkanroute verrät, wurde sein Vater in der Heimat von den Taliban gekidnappt. Ebenso spricht er im Interview über die Gewalt, die er seitens der Polizei an der EU-Außengrenze erlebt hat: „Immer wieder schlagen uns die kroatische Grenzpolizei mit Brutalität nach Bosnien zurück.“

„Meine Mutter weiß nicht, wo mein Vater sich befindet. Es ist für euch schwierig zu verstehen, man kann es nicht verstehen. Das sind die Taliban, sie sind alles außer Menschen“, so Ibrahim Rool, der zusammen mit seinem Bruder aus Kabul geflüchtet ist.