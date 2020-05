Ägypten: Eine Tragödie als Triebfeder

Die Ultras von Al Ahly sind seit dem Kampf gegen Mubarak der „militärische Arm“ des Aufstands. Wie bei Mubaraks Sturz stehen sie auch bei den aktuellen Protesten gegen Präsident Mohammed Mursi an vorderster Front. Sie sind mit Schlagstöcken und Leuchtraketen bewaffnet und bereit, Schläge einzustecken. Es sind junge Männer ohne Perspektiven, aber mit Zusammenhalt. Der Fußball ist ihre Religion, deshalb sind sie immun gegen die Radikalisierungsversuche der Islamisten. Die „Jungs“, wie sie genannt werden, marschierten auch diesmal wieder auf.

Dabei bekamen sie die Rache des Regimes schon zu spüren. Im Februar dieses Jahres kam es in Port Said beim Spiel zwischen Al Masry und Al Ahly zu Auseinandersetzungen im Stadion. Die Ultras von Al Ahly beschuldigen die Polizei, maßgeblich daran beteiligt zu sein.

Ihre Mannschaft gewann im September das afrikanische Pendent zur Champions League gegen Esperance Tunis. Und Kapitän Aboutreike meinte danach: „Der Pokal gehört den Märtyrern von Port Said und ihren Familien.“ 74 Menschen starben damals. Und bevor die Schuldigen nicht zur Verantwortung gezogen werden, wollen die Fans von Al Ahly keinen Fußball in Ägypten zulassen. Die Meisterschaft ist seit Februar ausgesetzt. Die Nationalmannschaft spielte in kleinen Militär-Stadien unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ebenso wie Al Ahly ihre Partien in der afrikanischen Champions League.

Der ägyptische Verband wollte im September einen Schritt in Richtung fußballerischen Alltag machen und setzte das Supercupspiel zwischen Cupsieger ENPPI und Al Ahly an. Doch deren Ultras drohten offen mit Gewalt, weshalb 10.000 Soldaten beim Spiel vor Ort aufmarschierten. Mohamed Aboutreika solidarisierte sich mit den Ultras und weigerte sich zu spielen. Er bekam von seinem Verein 150.000 Euro Geldstrafe und wurde für zwei Monate gesperrt.

Intelligentes Idol Der 34-Jährige, der ein Philosophiestudium abgeschlossen hat, verdeutlicht wie kein anderer Spieler, wie eng Fußball, Religion und Politik in Ägypten miteinander verbunden sind. Aboutreika hat sich noch nie davor gescheut, für seine Überzeugungen einzutreten. So hat er beim Afrika-Cup 2008 beim Torjubel sein Trikot in die Höhe gezogen, darunter stand auf dem T-Shirt „Sympathize with Gaza“. Der afrikanische Fußball-Kontinentalverband verzichtete nach dem Protest gegen die israelische Politik vor Millionenpublikum auf einen Bestrafung des Spielers.