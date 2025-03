Fußballfest in Graz live: Kann der GAK gegen die Austria überraschen?

Das 0:1 gegen Salzburg ist Vergangenheit, die Wiener Austria bereit, auf die Siegerstraße zurückzukehren. Nachzügler GAK soll am Samstag (17.00 Uhr) in Graz kein Stolperstein sein, Tabellenführer Sturm dank möglicher Schützenhilfe von Salzburg wieder eingeholt werden. „Wir haben angesprochen, was angesprochen werden musste und es dann auch abgehakt“, sagte Trainer Stephan Helm.