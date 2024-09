Bundesliga: Der WAC verpasst den Sprung an die Spitze

Der WAC verpasste den Sprung auf Rang eins der Bundesliga . Die Wolfsberger kassierten in der 8. Runde gegen WSG Tirol eine 1:3-Heimpleite und liegen damit als Vierter drei Punkte hinter Spitzenreiter Sturm Graz . Quincy Butler (48.), Cem Üstündag (69.) und Stefan Skrbo (93.) sorgten für den zweiten WSG-Sieg in dieser Liga-Saison, den ersten seit der 1. Runde. Für den WAC war das Tor von Dejan Zukic (70.) zu wenig.

Damit wurde es kein Sieg beim Bundesliga-Rekord von WAC-Trainer Dietmar Kühbauer . Am Sonntag erlebte der 53-Jährige sein 739. Bundesligaspiel und ist damit die neue Nummer 1. Kein anderer hat als Spieler und Trainer hierzulande an mehr Partien mitgewirkt als Kühbauer, der seit 1988 zum Inventar der Liga zählt.

Hartberg siegt zum zweiten Mal in Folge

Der TSV Hartberg bleibt unter Neo-Trainer Manfred Schmid auf der Siegerstraße. Drei Tage nach dem 1:0-Erfolg im Nachtrag über die WSG Tirol setzten sich die Steirer am Sonntag in der 8. Runde der Fußball-Bundesliga wieder vor Heimpublikum gegen den SCR Altach verdient mit 2:0 (0:0) durch und bescherten dem Nachfolger von Markus Schopp den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte ebnete der Ausschluss von Vesel Demaku (46.) den Hausherren den Sieg. Die Treffer steuerten Donis Avdijaj (48.) und Patrik Mijic (68.) bei. Hartberg, in der Vorwoche noch Tabellenschlusslicht, kletterte mit nunmehr neun Punkten ins Tabellenmittelfeld nach vor. Altach, das nun schon fünf Spiele bzw. seit 18. August ohne Sieg ist, liegt auf Rang zehn.