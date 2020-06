Admira übt bereits

Eilig hatte es die Admira in diesem Jahr. Als erstes Bundesliga-Team starteten die Südstädter schon am Dienstag in die Vorbereitung. Neuzugang Christoph Knasmüllner war dabei, drehte gemeinsam mit dem ebenfalls nicht ganz fitten Benjamin Sulimani seine Runden. Die zuletzt verliehenen Markus Lackner ( Horn) und Daniel Gremsl ( Hartberg) trainierten mit der Mannschaft, Letzterer wird allerdings wieder verliehen.

Ein Abgang steht so gut wie fest. Für Stefan Schwab liegen drei konkrete Angebote vor – eines von Austria, eines von Rapid und eines aus der 2. Deutschen Bundesliga. Während die Admira noch pokert, tendiert der 23-Jährige, der bei der Südstädtern noch ein Jahr unter Vertrag steht, zu Rapid. Bei Kapitän Richard Windbichler ist ein Transfer bei weitem nicht so konkret, für ihn gibt es bisher nur lose Anfragen.

Offen ist die Personalie Dominik Burusic. Die Option auf den Offensivspieler wurde nicht gezogen, nun wird wegen eines neuen Vertrages verhandelt. Der Ex-Bayern-Legionär hatte zuletzt Glück im Unglück: Seine Knieverletzung ist bei weitem nicht so schwer wie befürchtet.

Ein anderes Stürmertalent wird in der Südstadt landen: Marvin Egho, Stürmer, 20 Jahre alt, zehnfacher Torschütze für die Rapid Amateure in der Ostliga.