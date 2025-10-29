Was haben ein Derby und der Cup gemeinsam? Richtig, die eigenen Gesetze.

In der Südstadt bewahrheitete sich die Floskel einmal mehr, weil der Zweitligist Admira Wacker den regierenden Meister Sturm Graz mehr als nur forderte.

Die Admira ging durch Stürmer Alexander Schmidt in Führung und verteidigte diese tapfer. Sturm Graz war in Folge doch das bessere Team, konnte aus der Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Schön langsam lief den Grazern die Zeit davon, es drohte das Ausscheiden. Doch dann half ausgerechnet ein Admiraner mit, der unglückliche Mateo Meisl glich mit einem Eigentor für die Steirer aus. Somit benötige es eine Verlängerung, in der die Admira durchaus gute Chancen zur Sensation vorfand.