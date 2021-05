Admira gibt das Ende von Trainer Klaus Schmidt bekannt

Admira und Trainer Klaus Schmidt gehen schon wieder getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag des 53-Jährigen wird nach dem Saisonende nicht verlängert.

Schmidt war erstmals von September 2019 bis Februar 2020 bei den Südstädtern tätig. Am 26. April kehrte der Steirer zurück und fixierte mit der Mannschaft am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Wie der KURIER bereits am Samstag berichtete, sollen in der Südstadt die Verhandlungen mit Andreas Herzog fortgeschritten sein.