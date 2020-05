Adi Hütter schlittert mit Frankfurt in Richtung Abstiegskampf

Ilsanker: "Dann wird's schwer, Spiele zu gewinnen"

Weil Freiburgs Torwart Alexander Schwolow einen perfekten Tag erwischte und den Eintracht-Stürmern in vielen Situationen die Nerven versagten, waren es am Ende nur drei Treffer durch André Silva, Daichi Kamada und Chandler. „Wenn wir drei machen, bringt das nichts, so lange wir hinten auch drei bekommen“, stellte der Schütze des Ausgleichs fest und forderte: „Wir müssen gemeinsam besser verteidigen.“

Wie schon in den vergangenen Partien war die Defensive äußerst anfällig und ließ Freiburgs Torschützen Vincenzo Grifo, Nils Petersen und Lucas Höler frei gewähren. Insgesamt 21 Gegentore hat die Eintracht in den vergangenen sechs Bundesligaspielen kassiert. „Wenn man jedes Spiel drei, vier, fünf Gegentore bekommt, wird's schwer, Spiele zu gewinnen“, sagte ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker.