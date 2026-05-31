Adi Hütter wird wieder Trainer von Eintracht Frankfurt

Das Comeback von Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt ist perfekt. Fünf Jahre nach seinem Abschied heuert der Vorarlberger zum zweiten Mal als Trainer des deutschen Bundesligisten an. Der 56-Jährige übernimmt die Nachfolge des Spaniers Albert Riera, von dem sich die Eintracht nach nicht einmal vier Monaten getrennt hatte. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes und emotional, wieder Trainer der Eintracht zu sein", sagte Hütter, der einen Vertrag bis 2029 unterschrieb.

Hütter hatte die Frankfurter bereits von 2018 bis 2021 erfolgreich trainiert. Zuletzt arbeitete er bei der AS Monaco, wo er im vergangenen Oktober entlassen wurde. Hütter selbst sieht der neuen Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen: "Die Zeit, die wir gemeinsam in Frankfurt hatten, hat mich geprägt und habe ich nie vergessen. Rückblickend hatte ich immer das Gefühl, noch nicht fertig zu sein."

Nebengeräusche bei Abschied 2021

In seiner ersten Amtszeit hatte er die Eintracht 2019 ins Europa-League-Halbfinale geführt. Sein freiwilliger Abgang zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2021 - trotz eines noch zwei Jahre gültigen Vertrages - verlief dann allerdings nicht ganz geräuschlos. Hütter verkündete den bevorstehenden Wechsel mitten in der Saison-Schlussphase, wofür er später heftig kritisiert wurde. Die Eintracht stand zu diesem Zeitpunkt auf Rang vier, verspielte danach aber ein komfortables Sieben-Punkte-Polster und damit die Teilnahme an der Champions League. Die einstigen Differenzen sind jedoch längst ausgeräumt.