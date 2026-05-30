Drama pur: Die Austrianerinnen wurden in der 101. Minute Meister

Es war ein unglaubliches Finale in der Frauen-Bundesliga und nichts für schwache Nerven. Der Austria reichte ein Remis gegen St. Pölten, hielt bis zur 98. Minute ein 0:0. Dann gab es Elfmeter für St. Pölten, Peneau traf zum 1:0, die Niederösterreicherinnen jubelten schon über den elften Titel in Folge. Allerdings zu früh, denn mit der letzten Aktion schlugen die Austrianerinnen zurück, aus einem Gestocher traf Carina Wenninger zum umjubelten 1:1. Drei Siege, ein Remis und keine Niederlage. So lautete die überzeugende Statistik der Austria in dieser Saison gegen St. Pölten, den Meister der letzten zehn Jahre.

Die Duelle der beiden Liga-Dominatorinnen wurden stets auf Augenhöhe geführt und waren nie reich an Toren. Die Austria war seit 28 Spielen ungeschlagen, die letzte Niederlage hatte es im Mai 2025 im letzten Ligaspiel gesetzt – gegen St. Pölten! Große Vorsicht Auch beim finalen Spiel der aktuellen Saison gingen beide Teams diszipliniert ans Werk, die Angst vor Fehlern war zunächst größer als der Mut zur Offensive. Die Austria, lautstark unterstützt von den Fans auf der Tribüne, wirkte in der ersten Hälfte etwas bemühter, hatte durch zwei Kopfbälle von Weiss und Schiechtl gute Möglichkeiten auf die Führung. Zudem forderten sie einen Elfmeter, nachdem der Ball Klein an die Hand gesprungen war.

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Nach einer Stunden wurden die Visiere ein Stück weit aufgeklappt, beide Mannschaften fanden plötzlich die große Chance auf die Führung vor. Die Austria ging beinahe aus einem Freistoß in Führung, der Schuss von Uka hätte genau ins Eck gepasst, wäre nicht Torfrau Schlüter waagrecht daher geflogen gekommen und hätte den Ball pariert. Drei Minuten später kam die eingetauschte Matavkova für den SKN unbedrängt zum Schuss, Austrias Torfrau Pal hielt aber ebenfalls sehenswert. Die Meisterschaft stand in dieser Phase auf des Messers Schneide, der einsetzende starke Regen kam als Faktor ins Spiel.

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