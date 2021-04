Abstiegskampf: Augsburg ersetzte Trainer Herrlich durch Weinzierl

Keine spielerische Weiterentwicklung

Herrlich hatte in Augsburg im März des Vorjahres die Nachfolge von Martin Schmidt angetreten. Dem 49-Jährigen gelang es in der vergangenen Saison noch, das Team in der Bundesliga zu halten. Spielerisch weiterentwickelt hat der frühere DFB-Nationalstürmer die Mannschaft aber nicht. Sein Vertrag wäre am 30. Juni 2022 ausgelaufen.

Für Weinzierl war es nach seinem ersten Augsburg-Engagement nicht mehr rund gelaufen. Bei Schalke 04 musste er nach einer Saison wieder gehen. Seine Rettungsmission beim VfB Stuttgart endete im April 2019 nach nur sechs Monaten ebenfalls vorzeitig. In Augsburg will er den Abstieg nach inzwischen einem Jahrzehnt in der Bundesliga verhindern. Die letzten drei Saisongegner heißen VfB Stuttgart, Werder Bremen und zum Abschluss Bayern München.