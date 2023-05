Premier League: Abstieg von Wöber-Klub Leeds und Leicester besiegelt

Neben Southampton müssen auch Leicester City und Leeds United die englische Premier League verlassen. Für Leicester reichte am Sonntag in der letzten Runde ein 2:1-Sieg gegen West Ham nicht, um die Liga zu halten. Leeds ging mit Maximilian Wöber daheim 1:4 gegen Tottenham unter. Die "Spurs" verpassten als Achter trotzdem die Europacup-Ränge. Manchester City konnte sich gegen Brentford eine 0:1-Niederlage erlauben. Der Meister war nicht in Bestbesetzung angetreten.