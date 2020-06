Aus Bruchpilot Schiemer wird ein Familienmensch

Ein freiwilliges Karriereende mit 28 Jahren ist für einen Profifußballer ungewöhnlich, überhaupt, wenn man bei einem finanziell und sportlich starken Klub wie Red Bull Salzburg einen Arbeitsvertrag hat. Franz Schiemer hat sich trotzdem zu diesem Schritt entschlossen.

Was der KURIER schon am Donnerstag vermeldete, bestätigte der Verteidiger in einer Pressekonferenz: "Mein Entschluss ist schon vor Wochen gefallen. Es war ein langer Prozess", sagte der Defensivspieler.