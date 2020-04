Fußballstar David Alaba ist unter die Künstler gegangen

Der Wiener hat aber neben den Trainingseinheiten auch noch Zeit, einem für einen Fußballer ungewöhnlichen Hobby zu frönen. Alaba ist unter die Künstler gegangen. Stolz präsentierte er auf Instagram Fotos seines ersten selbstgemalten Werkes.

"My first self-made artwork "Eine Qualle kommt selten allein". What do you think? How much would I get for that special/masterpiece?" (Übersetzung: "Mein erstes selbstgemachtes Kunstwerk "Eine Qualle kommt selten allein". Was denkt ihr? Wie viel könnte ich für dieses spezielle Meisterwerk bekommen?"), fragte der Teamspieler seine immerhin 4,8 Millionen Follower. Die Reaktionen seiner Fans fielen durchaus positiv aus ...