Abidal erfolgreich operiert

Zu Mittag war Gerard operiert worden, gegen 15 Uhr begann der Eingriff bei Eric Abidal. Fans, Spieler und der Trainer nahmen am Abend Anteil am Schicksal des Barcelona-Kickers. In Anlehnung an Abidals Rückennummer hatten sich die Fans im Camp Nou in der 22. Minute erhoben und applaudiert.

Zuvor hatten sie " Abidal, Abidal" skandiert. Plakate mit Glückwünschen und Trost-Spenden wurden in die Höhe gehalten, in katalanischer, spanischer und französischer Sprache.

Der französische Abwehrspieler wurde im März 2011 wegen eines Tumors in der Leber operiert. Vor einem Monat wurde dann bekannt, dass der 32-Jährige eine Spenderleber benötigt. Ob Abidal seine Karriere fortsetzen kann, ist offen, aber eher unwahrscheinlich.

Nur wenige Wochen nach der Tumor-Operation hatte er jedenfalls ein umjubeltes Comeback gefeiert. Und so machte ihm Dienstagabend auch sein Trainer wieder Mut: "Ich bin sicher, dass er zurückkommt. Er ist unersetzlich für uns", sagte Josep Guardiola.