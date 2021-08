6:1-Torfestival gegen Vojvodina: Der LASK marschiert ins Play-off

Doch gerade die Abwehr war an der kalten Dusche beteiligt. Der Ball hüpfte an Letard und Wiesinger vorbei, der 17-jährige Serbe Uros Kabic nahm das Geschenk an. Somit hieß es im Kampf um einen Platz im Playoff für die Conference League für beide Klubs: zurück an den Start.