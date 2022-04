Dortmund-Star Erling Haaland knackt Uralt-Rekord der Bundesliga

Dem umworbenen Stürmerstar und Ex-Salzburger Erling Haaland ist am Samstag ein Rekord in der deutschen Bundesliga gelungen. Der 21 Jahre alte Norweger erzielte für Borussia Dortmund während der Partie gegen den VfL Bochum sein 59. und sein 60. Tor in seinem 65. Spiel in der höchsten deutschen Spielklasse.

So schnell hatte diese Marke noch kein Spieler erreicht. Friedhelm Konietzka traf 1966 in seinem 76. Spiel zum 60. Mal.