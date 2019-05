540 Millionen Euro: Der reale Einkaufswahn

Die „ Galaktischen“ waren Anfang dieses Jahrtausends der Inbegriff einer zusammengekauften Startruppe. Real Madrids damaliger Präsident Florentino Perez holte jedes Jahr den teuersten Spieler der Welt. Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane, Owen, Robinho – die Elite des Weltfußballs tummelte sich damals auf dem Feld das Estadio Santiago Bernabeu. Nach drei Jahren Pause kehrte Perez 2009 wieder zurück als Präsident. Anfang 2016 machte er die wohl beste Entscheidung als Präsident, indem er Zinedine Zidane zum Cheftrainer ernannte. Unter dem Franzosen wurde drei Mal in Folge die Champions League geholt. Und das mit einer stets nur geringfügig veränderten Mannschaft.

Zidane trat im Sommer 2018 zurück. Für manche überraschend. Für Insider weniger. Denn Zidane schien zu wissen, dass Cristiano Ronaldo den Klub verlassen will. Er war sich bewusst, dass nicht nur deshalb ein radikaler Umbau der Mannschaft notwendig sein wird.

Perez holte Spaniens Teamchef Lopetegui als Nachfolger. Der musste gehen, Ex-Profi Solari folgte. Der musste auch gehen. Dem Champions-League-Taumel folgte eine Saison ohne Titel. Out im Cup, Out in der Champions League gegen Ajax, Meisterschaft wieder in Barcelona.