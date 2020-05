Peter Schöttel wurde am 26. März 1967 in Wien geboren. Er ist geschieden und hat zwei Kinder. Der Verteidiger spielte von '86 bis '01 524-mal für Rapid und 63 Mal im Team. Er wurde 3x Meister, 2x Cupsieger und ins Rapid-Team des Jahrhunderts gewählt. 2001/ '02 war er Nachwuchsleiter bei Rapid, 2003-'06 Sportchef und zuletzt eineinhalb Jahre Trainer in Wr. Neustadt.