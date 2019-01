5000 Rapid-Fans werden nach Mailand reisen

In der Liga herrscht Enttäuschung, in der Europa League Euphorie vor dem Duell mit Inter Mailand. „So viele Anfragen wie noch nie seit der Stadion-Eröffnung gegen Chelsea“, gehen laut Klubserviceleiter Andy Marek bei Rapid vor dem Start des Vorverkaufs ein: Ab morgen können Abonnenten je eine Karte für das Heimspiel am 14. Februar erwerben. Nach fünf Tagen steigen die Mitglieder ein (je zwei Tickets erlaubt).

"Der Rest der Karten wird am 29. Jänner in den freien Verkauf gehen", kündigt Marek an.

Die Preise sind so wie für Einzeltickets in der Gruppenphase gestaltet.

Voller Inter-Sektor

Großes Interese herrscht auch bei den Inter-Fans: Aus Mailand wurden die 1750 Karten für den Auswärtssektor zur Gänze angefordert. "Wir rechnen mit einem restlos ausverkauften Haus, wie gegen die Rangers. Erlaubt sind im Europacup 23.700 Tickets", sagt Marek.

Für das Rückspiel (21. 2.) sind alle Fanflieger bereits ausgebucht, insgesamt erwartet Marek rund 5000 Rapidler in Mailand: "Das wird eine Riesen-Karawane."

Zwischen den beiden Europa-League-Partien wartet das Cup-Viertelfinale gegen Hartberg. Als Reaktion auf den schwachen Liga-Herbst gibt es für Abonnenten und Mitglieder die Tickets um je 12 Euro, Greenis (rund 3000 Jugend-Mitglieder) haben freien Eintritt am 17. Februar (17.15 Uhr Ankick).