5:0-Kantersieg gegen Schlusslicht: Arsenal bleibt Tabellenführer

Arsenal bleibt in der englischen Fußball-Premier-League vor Manchester City an der Spitze. Die Londoner fertigten das Schlusslicht Nottingham Forest 5:0 ab und liegen nach zwölf Auftritten weiter zwei Punkte vor dem Meister. Zehn Siege und je ein Remis und eine Niederlage, Torverhältnis 30:11, lautet die eindrucksvolle Bilanz der "Gunners", die am Sonntag vor allem in der zweiten Hälfte ins Rollen kamen und dennoch früh in den Kraftsparmodus wechseln konnten.