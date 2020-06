5-Jahres-Wertung: Verlierer Österreich

Es war kein guter Tag für Österreichs Liga. Am Mittwoch wurde entschieden, welche Vereine ins Play-off der Champions-League-Qualifikation aufsteigen. Und es ist alles so gekommen, wie es aus österreichischer Sicht nicht kommen hätte dürfen.



Während sich Meister Salzburg ja schon gegen Düdelingen aus Luxemburg aus dem Bewerb verabschiedet hat, haben alle Klubs aus jenen Ländern, die Österreichs direkte Konkurrenten im UEFA-Länderranking zumindest einen Klub ins Champions-League-Play-off gebracht.



Und das bedeutet, dass alle diese Länder einen Fixstarter in einer Gruppenphase haben – bei einem weiteren Aufstieg in der Champions League, bei einem Ausscheiden in der Europa League.



Derzeit liegt Österreich im UEFA-Länderranking, einer Fünf-Jahreswertung, die entscheidend ist für die Vergabe der Europacup-Startplätze, auf Platz 14. Damit hat man im Vergleich zu Saisonstart bereits einen Rang verloren.



Die Zyprioten haben Österreich nicht nur überholt, sondern sich abgesetzt – dank AEL Limassol. Zyperns Meister setzte sich in der 3. Champions-League-Qualifikationsrunde gegen Partizan Belgrad durch.



Aber auch Dänemark (Platz 15), Schweiz (Platz 16) und Israel (Platz 17) machen Druck auf Österreich. Aus Dänemark hat es neben FC Nordsjælland (Fixstarter in der Champions League) auch Vizemeister FC Kopenhagen in eine Gruppenphase geschafft, aus der Schweiz FC Basel und aus Israel Hapoel Kiryat Shmona.



Wichtig ist für Österreich, nicht auf Platz 16 abzurutschen. Dann wäre der fünfte Europacupstartplatz, der gerade erst für die Saison 2013/’14 erkämpft wurde, nach einem Jahr schon wieder weg.