4:3-Sieg in Überzahl reicht nicht: Der LASK schied gegen Slavia aus

Viereinhalb Jahre nach dem Aufstieg der Wiener Austria gegen Osijek 2017 war in der NV-Arena wieder Herren-Europacup angesagt. Der LASK wich für das Rückspiel im Achtelfinale der Conference League gegen Slavia nach St. Pölten aus. Einen weiteren Besuch der Linzer wird es in dieser Saison aber nicht mehr geben. Nach dem 1:4 in Prag blieb das erhoffte Wunder aus: Der LASK nutzte seine Überzahl zu spät und gewann „nur“ 4:3 (1:2).

Der LASK drückte zehn Minuten lang ordentlich an, aber Slavia befreite sich immer wieder mit starker Technik. Am beeindruckendsten gelang das beim 0:1: Mandous rettete weit vor seinem Tor und hatte die Übersicht, den direkten Gegenangriff einzuleiten. Über mehrere Stationen wurde Olayinka frei gespielt, und der Kapitän traf direkt ins Kreuzeck (30.).