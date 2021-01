10 Millionen pro Jahr? Real Madrid macht im Alaba-Poker ernst

Die Zukunft von ÖFB-Star David Alaba ist zwar weiter ungewiss, rund um den Wechsel ins neue Jahr, verdichten sich aber die Anzeichen, dass der 28-Jährige bald in Spanien auflaufen könnte. So berichtet die Marca, dass Real Madrid mit dem Bayern-Verteidiger so schnell wie möglich einen Vertrag für den kommenden Sommer abschließen will.

Die spanische Zeitung nannte zudem Details zum möglichen Vertragsangebot der Königlichen. Demnach bieten die Madrider Alaba einen Vertrag über vier Jahre mit einem Netto-Gehalt von etwas mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr. Alaba dürfte im Sommer ablösefrei wechseln, seit 1. Jänner darf er auch offiziell mit anderen Klubs verhandeln.