329. Wiener Derby: Austria und Rapid plagen ähnliche Sorgen

Die Ausgangslage vor dem 329. Wiener Derby (17 Uhr, KURIER.at-Liveticker) könnte durchaus eine bessere sein. Denn der Siebente empfängt den Sechsten. Sowohl die Austria als auch Rapid wandeln, wie schon in der Vorsaison, am ominösen Strich, der im Frühjahr Meisterrunde und Qualifikationsrunde voneinander trennt.

Auf den ersten Blick einen die Personalsorgen die einstigen Wiener Großklubs. Die Austria muss erneut in der Innenverteidigung improvisieren, Rapid bangt nach fünf Verletzungen in der Defensive auch noch um Dejan Ljubicic. Der Sechser war während der Derby-Woche kränklich. Allerdings gibt es tieferliegende, grundsätzliche Sorgen in der Wiener Parallelwelt. Fünf Problemfelder von Violett und Grün in der KURIER-Analyse:

Liga-Start

Die Austria startete unter Neo-Trainer Christian Ilzer durchaus bescheiden in die Saison. Im Europacup hat man schon den Schlusspfiff vernommen, in der Meisterschaft steht bisher nur ein Sieg gegen aktuell besonders schwache Mattersburger zu Buche. „Natürlich haben wir uns alle viel mehr erwartet“, gesteht Ilzer, während Sportvorstand Peter Stöger an die Geduld der Fans appelliert und die Spieler vermehrt in die Pflicht nimmt. Ein Derby-Sieg könnte die Wogen in Violett für den Moment etwas glätten.