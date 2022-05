3:1 gegen Leicester: Tottenham träumt weiter von der Champions League

Der englische Topklub Tottenham Hotspur hat im spannenden Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der Premier League vorgelegt. Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte gewann am Sonntag gegen Leicester City souverän 3:1 (1:0) und kletterte vorerst auf den vierten Platz. Arsenal hat einen Punkt Rückstand, ist aber am Sonntag (17.30 Uhr) noch im Londoner Derby beim Europa-League-Halbfinalisten West Ham gefordert.