31. Cupsieg für Barcelona

Der FC Barcelona krönte sich zum 31. Mal in der Vereinsgeschichte zum Sieger in der Copa del Rey. Die Katalanen setzen sich in einem packenden Finale in Sevilla mit 4:0 (0:0) gegen Athletic Bilbao durch.Die Treffer erzielten Antoine Griezmann (60.), Frenkie de Jong (63.) sowie zweimal Lionel Messi (69. und 72.) innerhalb von zwölf Minuten.

Bilbao verliert damit das zweite Copa-Endspiel binnen weniger Tage, das nachgetragene Finale der Saison 2019/20 ging vor zwei Wochen mit 1:0 an Real Sociedad