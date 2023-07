„Gleicher Lohn für die Jungs, die tackeln und getackelt werden“, scherzte BVB-Verteidiger Mats Hummels am Dienstag auf Twitter und spielte damit auf eine brenzlige Abwehrsituation bei der Europameisterschaft 2021 an. Der 34-Jährige postete ein Video des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Frankreich dazu, in dem er gegen den französischen Fußball-Star Kylian Mbappé von hinten zur Grätsche ansetzt und ihm den Ball wegnimmt.