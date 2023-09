30 Chemotherapien: Jetzt helfen Rapid und Vienna der Sport-Club-Legende

Um Neidhart zu unterstützen, veranstaltet der Sport-Club nun am kommenden Sonntag, den 10. September, in Dornbach ein Benefizturnier. Dabei zu sehen sind ab 14 Uhr im Rahmen eines Viererturniers die Legenden von Rapid (Christian Keglevits, Stefan Kulovits, Marcus Pürk, etc.), der Vienna, des Wiener Sport-Club, sowie die Mitglieder jenes Teams, aus dem Neidhart selbst nicht wegzudenken war: Die bis heute letzte WSC-Meistermannschaft um Robert Tippmann, Mario Handl, Markus Buchinger, oder Thomas Haretter der 2000/’01 und 2001/’02 mit zwei Titeln in Folge unter Trainer Willy Kaipel der Durchmarsch von der Wiener Liga bis in die 2. Liga gelungen war.

Der Reinerlös kommt dem zweifachen Familienvater Neidhart für weitere Behandlungen zugute. Der Eintritt ist frei.