3:0 bei Venezia: AC Milan feiert den dritten Liga-Sieg in Folge

Der AC Milan feierte mit dem 3:0 bei Venezia am Sonntag den dritten Sieg in Serie. Zlatan Ibrahimovic brachte die Rossoneri früh in Führung (2.), Theo Hernandez sorgte mit einem Doppelpack für die Entscheidung.

Den 3:0-Endstand erzielte der Franzose aus einem Elfmeter, den Michael Svoboda verursacht hatte. Der 23-jährige Innenverteidiger aus Wien, der einst beim KSV Ankerbrot mit dem Fußballspielen begonnen hatte, sah für seine Notbremse auch noch die rote Karte. Svoboda, der 2020 von WSG Tirol nach Italien gewechselt war, durfte erstmals seit 23. Oktober bei Venezia wieder von Beginn an spielen.