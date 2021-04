2:3-Heimniederlage: Den Bayern droht das CL-Aus gegen Paris

Es war ein durchaus attraktives Finale im Vorjahr in Lissabon, das die Bayern gegen Paris gewannen und es war noch unterhaltsamer, als sich die beiden Teams am Mittwoch erstmals seit dem Triumph der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel wiedersahen. Fünf Tore und lachende Gäste hatte die Partie zu bieten.

Mit drei Franzosen in der Startelf und David Alaba in der Innenverteidigung wollten die Bayern den französischen Serienmeister in die Knie zwingen. Die Dominanz der Münchner erinnerte eher an ein Bundesligaspiel gegen Mainz oder Schalke, als an ein Viertelfinale der Königsklasse. 15:2 Schüsse und 9:1 Eckbälle lautete das Kräfte-Verhältnis in den ersten 45 Minuten. Doch es waren die Pariser, die in Führung lagen.