201. Grazer Derby: Wenn die halbe Stadt zur Sicherheitszone wird

Organisierter GAK

Dieses Mal hofft man, dass es in Graz ruhig bleibt. Und Säumel denkt auch nur an das, was am Sonntag auf dem Spielfeld passiert. „Wir erwarten den GAK gut organisiert und kompakt, mit viel Qualität über ihr Umschaltspiel und Standardsituationen. Unser Ziel ist es, von Anfang an unsere Stärken auf den Platz zu bringen.“