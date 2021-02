2:0-Sieg gegen Florenz: Inter vorübergehend an Tabellenspitze

Inter Mailand hat zumindest bis Sonntag den Stadtrivalen AC Milan von der Spitze der italienischen Serie A verdrängt. Die "Nerazzuri" siegten am Freitag auswärts gegen Fiorentina 2:0. Inters Tore in Florenz erzielten Nicolo Barella (31.) und Ivan Perisic (52.). Milan empfängt am Sonntag (15.00 Uhr) das Schlusslicht Crotone. Mit einem Sieg würde der bisherige Spitzenreiter wieder um zwei Punkte an Inter vorbeiziehen.

Titelverteidiger Juventus Turin liegt bei zwei Spielen weniger bereits acht Punkte hinter Inter. Die viertplatzierten Turiner bekommen es am Samstag (18.00 Uhr) im Schlager mit dem Tabellendritten AS Roma zu tun.