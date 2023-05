2. Liga: GAK und BW Linz siegen, St. Pölten aus dem Aufstiegsrennen

In der letzten Runde am 4. Juni bekommt es der GAK auswärts mit dem FC Dornbirn zu tun, Blau Weiß Linz empfängt Sturm Graz II. Die Gegner der beiden Rivalen brachten am Freitag den Liga-Verbleib unter Dach und Fach.

Der dritte Aufstiegsaspirant ging leer aus. St. Pölten machte gegen den FAC das Spiel, doch die Gastgeber die Tore - in Abwesenheit des verletzten SKN-Abwehrchefs Christian Ramsebner brachte ein Treffer von Christopher Kröhn (20.) und ein Eigentor von David Riegler (45.+1) die Entscheidung. Ein Weitschusstor durch Rio Nitta (66.) war für die Gäste zu wenig, um die dritte Niederlage in Folge zu verhindern.