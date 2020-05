Hasenhüttl steigt mit Ingolstadt auf

Bayern und Dortmund statt Aue und Sandhausen - der Zweitliga-Dominator FC Ingolstadt krönte eine sensationelle Saison mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Durch ein 2:1 (1:1) gegen RB Leipzig räumten die Oberbayern am Sonntag einen Spieltag vor dem Saisonende die letzten rechnerischen Zweifel aus und dürfen sich nun auf stimmungsvolle Partien gegen die deutschen Fußball-Größen freuen.

Nach Peter Stöger und seinen Kölnern steigt auch diese Saison mit dem 47-jährigen Steirer Hasenhüttl wieder ein österreichischer Trainer in die Bundesliga auf. Nicht genug der Freude: Wie Stöger holte auch Ingolstadt den Meisterteller, den Hasenhüttl gestern mit seinen Spielern in die Höhe stemmen durfte. Zur Erinnerung: Als Hasenhüttl 2013 die Mannschaft übernommen hatte, musste er sie erst aus dem Tabellenkeller führen, nun ist Ingolstadt der 54. Aufsteiger in die Bundesliga.

Mathew Leckie mit einem Elfmetertor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und Stefan Lex (76. Minute) bescherten den Oberbayern im Duell mit starken Sachsen den hart erkämpften 16. Saisonsieg. Zuvor hatte Leipzigs Dominik Kaiser (4.) für die schnelle Gästeführung gesorgt.

Eine Runde vor dem Ende hat der Klub aus Bayern sieben Punkte Vorsprung auf den Zweiten Darmstadt.