19-jährige italienische Fußball-Hoffnung starb bei Autounfall

Der Tod eines jungen Fußball-Talents erschüttert Italien. Der erst 19-jährige Daniel Guerini ist auf tragische Weise bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Wie italienische Medien berichten, war der ehemalige Nachwuchs-Teamspieler am Mittwochmorgen in Rom in einen Autounfall mit zwei weiteren Personen verwickelt. Beide sollen sich in einem kritischen Zustand befänden. Für Guerini, der ein Kleinauto lenkte, kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Guerini, der zwischenzeitlich für die Nachwuchsteams von AC Florenz, SPAL Ferrara und FC Turin spielte, kehrte erst im Jänner zu seinem Stammklub Lazio zurück.