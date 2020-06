16.600 Rapidler verabschieden Payer

Der eine Sympathieträger geht, der nächste kommt. Während die 16.600 Zuschauer in Hütteldorf noch an die emotionale Verabschiedung von Helge Payer nach 21 Jahren bei Rapid dachten, stellte sich Terrence Boyd bei seinem Debüt im Hanappi-Stadion bei den Fans eindrucksvoll vor.

24. Minute, der starke Trimmel flankt scharf zur Mitte, Boyd steigt hoch und knallt einen Fallrückzieher vom Elferpunkt ans Lattenkreuz. Den Nachschuss von Trimmel wehrt Tormann Lobont Richtung Boyd ab, der zum zweiten Fallrückzieher innerhalb weniger Sekunden ansetzt – und mit diesem genau ins Eck trifft. Danach riss sich der in Deutschland aufgewachsene US-Teamstürmer das Trikot mit der Nr. 9 vom Leib und ließ sich feiern.

Ein Highlight an einem unterhaltsamen Abend, der nach acht Spielminuten die letzte Ehrenrunde von Helge Payer brachte. Der erste Schuss danach war für Nachfolger Lukas Königshofer nach einem kapitalen Patzer von Pichler nicht zu halten. Miralem Pjanic traf ins Eck zum 0:1 (10.).



Nach dem Ausgleich durch Boyd war Drazan nicht zu halten, seinen Stanglpass setzte Trimmel aber an die Stange (40.). Die aus dem Trainingslager in Südtirol angereisten Römer zeigten in Hälfte zwei auch ohne den ausgewechselten Francesco Totti ihre Klasse – etwa beim 1:2 durch David Pizarro (52.).