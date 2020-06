149 Hofmann-Assists in 300 Partien

Ausgesprochen positiv bilanziert Rapid-Trainer Peter Schöttel das erste Saisonquartal nach dem 2:0-Erfolg in Ried: "Wir sind in die Europa League gekommen und haben in der Liga vier Punkte mehr als vor einem Jahr. Dabei sollte man nicht vergessen, wo die jetzt wichtigen Stammspieler vor genau einem Jahr waren: Königshofer und Gerson spielten für Amateurteams, Ildiz bei Wacker kaum und Boyd in der vierten Liga. Dazu sind die damals Neuen Burgstaller und Alar mittlerweile konstant gut und unsere wenigen Routiniers wieder sehr stabil unterwegs."



Die sieben Zu-null-Ergebnisse trotz der offensiveren Spielweise sind für den früheren Verteidiger "fast unglaublich toll. Da hat die nach dem 1:2 gegen Rosenborg viel kritisierte Defensive großen Anteil".



Schöttel war aber auch nach dem Fehlstart in der Gruppenhase zuversichtlich: "Um in der Europa League überhaupt kritisiert werden zu können, muss man erst einmal hineinkommen. Und das zählt auch schon."



Über allen Kollegen steht nach wie vor Steffen Hofmann, der nach seinen beiden Assists in Ried bei außergewöhnlichen 149 Torvorlagen in 300 Ligaspielen hält. Der Routinier wirkt auch körperlich wieder so fit wie vor der langwierigen Schambeinentzündung.