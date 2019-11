14. Bilanz vor der Trennung: Rapid reichte ein Blitzstart

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 14. Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Rapids Blitzstart: Nach drei sieglosen Spielen haben die Wiener wieder auf die Siegesstraße zurückgefunden - und das in Altach, wo sich Rapid traditionell schwer tut. Aber dieses Mal waren die Vorarlberger eine "gmahde Wiesn". Nach zwölf Minuten stand es schon 2:0 für Rapid, in der 35. Minute fiel dann der Treffer zum 3:0-Endstand. Bei den Gegentoren hatten sich die Altacher alles andere als glücklich angestellt. Unterschiedlich wurde der Erfolg von den Wienern bewertet. Während Trainer Kühbauer von einem "sehr guten Spiel von uns" sprach, meinte Kapitän Stefan Schwab im TV-Sender Sky: "Zum Glück haben wir die ersten drei Tore schnell gemacht, weil ansonsten war die Leistung nicht besonders."