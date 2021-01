1:2 gegen Frankfurt: Leverkusen brachte das neue Jahr kein Glück

Weiterhin gut läuft es für Union Berlin: Die Mannschaft um Kapitän Christopher Trimmel feierte bei Werder Bremen einen 2:0-Sieg, den zweiten in Serie nach einem 2:1 gegen Dortmund vor Weihnachten. Die „Eisernen“ sind bis Sonntag auf einem Champions-League-Platz, werden aber von Dortmund oder Wolfsburg überholt.

Arbeitssieg für Gladbach

Einen 1:0-Arbeitssieg feierte Mönchengladbach in Bielefeld. Beim Aufsteiger stand Christian Gebauer zum dritten Mal in dieser Saison in der Startelf, tat sich auf seiner linken Seite auch gegen Gladbachs Stefan Lainer schwer und musste zur Pause wieder Platz machen. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose beendete ohne Glanz eine Serie von vier Ligaspielen ohne Sieg.

Hoffenheim hatte nach zwei Niederlagen das letzte Spiel vor dem Jahreswechsel 2:1 bei Mönchengladbach gewonnen. Gestern war der Höhenflug wieder vorbei: Gegen Freiburg setzte es eine 1:3 Heimniederlage. Nur Baumgartner spielte, Grillitsch fehlte verletzt, Posch wegen einer Gelbsperre.