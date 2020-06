100 Milliarden Euro mit Wettbetrug gewaschen

Kriminelle Banden nützen den Sport-Wettbetrug, um 140 Milliarden US-Dollar (102 Milliarden Euro) jährlich weißzuwaschen (Sie wetten illegal mit Schwarzgeld, der Gewinn ist reingewaschen). Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des in Katar ansässigen Internationalen Zentrums für Sicherheit im Sport, das daran mit der Pariser Sorbonne-Universität zwei Jahre gearbeitet hat. Chris Eaton, Direktor des ICSS und ehemaliger Sicherheitschef des Fußball-Weltverbandes FIFA aus Australien, sagt zum KURIER: „Es gibt nichts Besseres, um Geld zu waschen, als Sportwetten. Analysen ergeben, dass das Geschäft lukrativer ist als Drogenhandel. Das Ganze ist komplex und erinnert an Abläufe in der Hochfinanz: Du brauchst Experten, es geht sehr schnell und ist großteils übers Internet zu organisieren.“

Die großen Wettpaten sitzen als Drahtzieher in Asien. Dort blüht der illegale Sportwetten-Markt mit rund 400 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr für (Live-)Wetten auf alles – von der nächsten Gelben Karte bis zum nächsten Outball beim Tennis.