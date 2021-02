0:9! Debakel für den FC Southampton und Trainer Hasenhüttl

Englands Rekordmeister Manchester United schloss mit einem Kantersieg in der Premier League vorerst zu Spitzenreiter und Ortsrivale Manchester City auf. Die Red Devils schlugen den früh dezimierten FC Southampton 9:0. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl verlor Alexandre Jankewitz schon in der zweiten Minute durch eine Rote Karte wegen groben Foulspiels. Auch Jan Bednarek sah bei den Gästen in der Schlussphase noch Rot. Tabellenführer City tritt ebenso wie Meister FC Liverpool erst am Mittwoch zu seinem nächsten Spiel an. Hasenhüttl hatte mit seinem Team bereits im Oktober 2019 mit 0:9 - damals gegen Leicester - verloren. Southampton ist derzeit Tabellen-Zwölfter.