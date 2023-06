0:3 gegen Stuttgart: Der HSV steigt wohl wieder nicht auf

Konstantinos Mavropanos brachte den VfB schon nach 44 Sekunden in FĂŒhrung, Josha Vagnoman (51.) und Serhou Guirassy (54.) erhöhten kurz nach der Pause. Guirassy vergab zuvor in der 27. Minute noch einen Foulelfmeter. Bei den Hamburgern sah der kurz davor eingewechselte Anssi Suhonen in der 69. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

In der ersten Halbzeit hÀtte der dominante Bundesligist vor 47.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena noch weitere Treffer erzielen können. Der HSV fand offensiv lange nicht statt. Dem Hamburger Traditionsclub, im vergangenen Jahr in der Relegation an Hertha BSC gescheitert, droht ein sechstes Jahr in der zweiten Liga.