Pleite gegen Donezk: Real Madrid droht historisches CL-Aus

Rekordsieger Real Madrid droht erstmals in der Klub-Historie das Aus in der Fußball-Champions-League-Gruppenphase. Die "Königlichen" verloren am Dienstagabend auswärts gegen Schachtar Donezk in Kiew 0:2 (0:0) und rutschten damit auf den dritten Tabellenplatz ab. Schon im Hinspiel hatten die Ukrainer, die gegen Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach zwei deutliche Pleiten mit gesamt 0:10 Toren kassiert hatten, einen überraschenden Sieg in Madrid gefeiert.