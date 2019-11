0:1-Heimpleite: Gladbach besiegelt das EL-Aus des WAC

Mit dem 0:1 kippte die Partie, die Lavanttaler ließen sich auskontern. Plea (66.) und nur eine Minute später Thuram vergaben die Vorentscheidung. Tormann Alex Kofler rettete auch noch gegen Laszlo Benes (82.) und Patrick Herrmann (87.)

Weil AS Roma das Parallelspiel in Istanbul gegen Basaksehir mit 3:0 gewann, brauchten die Kärntner ein Tor und einen Punkt für eine letzte Chance in der letzten Runde in Rom. Doch bis auf einen (gehaltenen) Leitgeb-Kopfball kam nichts mehr.