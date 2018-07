WM-Viertelfinale live: Schweden gegen England

Vor dem wichtigsten Auftritt der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft seit über 20 Jahren kam Unterstützung aus dem fernen Los Angeles. "Ja, ich denke, dass Schweden Weltmeister werden kann", sagte Zlatan Ibrahimovic vor dem Viertelfinalspiel der Skandinavier bei der Weltmeisterschaft. Kontrahent England geht in Samara dennoch als Favorit ins Spiel.

Die Briten überwanden zuletzt ihr Trauma vom Elferpunkt und sehen sich dadurch umso mehr bestärkt, in Russland eine über ein halbes Jahrhundert andauernde Wartezeit zu beenden. Der Traum vom zweiten WM-Titelgewinn für die Three Lions nach 1966 soll Harry Kane und Co. beflügeln. "Es ist eine große Möglichkeit. Wir werden diese Chance vielleicht nie wieder haben", sagte Manager Gareth Southgate schon mit Blick auf das große Ganze.