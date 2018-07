Russlands Fußball-Nationalmannschaft wittert bei der Heim-Weltmeisterschaft die Chance auf das Halbfinale. Im Viertelfinale gegen Kroatien wollen die Gastgeber in Sotschi ohne Druck agieren. Ein Einzug in die Runde der besten vier Teams wäre der größte Erfolg seit der WM in England 1966, als die Sbornaja Vierter wurde.