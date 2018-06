WM-Trends: Standard-Tore, späte Treffer und Star-Einfluss

Späte Treffer:

Der Trend geht auch bei der WM in Russland zum späten Jubel. In jedem der ersten vier Turnierspiele fiel mindestens ein Treffer nach der 87. Minute. Alleine in der Nachspielzeit durften die Teams bisher dreimal feiern: Russland traf beim 5:0 über Saudi-Arabien zweimal nach der 90. Minute, Marokkos Aziz Bouhaddouz sorgte per Eigentor in der 95. Minute für den iranischen 1:0-Sieg. Bei der WM 2010 in Südafrika wurden über das komplette Turnier lediglich sechs Tore in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielt, vier Jahre später in Brasilien waren es schon zwölf. Auch bei der EM 2016 fielen bereits die zahlreichen späten Treffer auf.

Zuschauer:

Viele leere Sitze gab es vor allem bei der Partie zwischen Ägypten und Uruguay in Jekaterinburg, 6.000 Plätze blieben leer. Mehr als 5.000 verkaufte Tickets seien nicht genutzt worden, teilte die FIFA zu den Gründen mit. "Das sind zwei Mannschaften, die für viele russische Fans eher uninteressant sind", begründete Wjatscheslaw Koloskow, Ehrenvorsitzender des Russischen Fußballverbands RFS, den mäßigen Besuch. Zwei der ersten acht Spiele - Russland gegen Saudi-Arabien und Argentinien gegen Island jeweils in Moskau - waren ausverkauft. Die Gesamt-Auslastung lag bei 96,3 Prozent.