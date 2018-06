WM, Tag 9: Brasilien und die Schweiz glänzen - alle Tore

Bei der Fußball-WM in Russland bleibt in den Gruppen D und E auch nach den zweiten Gruppenspielen vieles offen. In Gruppe E brachten sich Brasilien mit einem 2:0-Erfolg gegen Costa Rica sowie die Schweiz mit einem 2:1 gegen Serbien am Freitag jeweils spät in ausgezeichnete Positionen für den Aufstieg ins Achtelfinale. Hoffen darf auch Nigeria in Pool D, das beim 2:0 über Island erstmals anschrieb.

Brasiliens Last-Minute-Jubel

In und für Brasilien, das zum Auftakt nur ein 1:1 gegen die Schweiz erreicht hatte, fiel durch den Erfolg gegen Costa Rica eine gehörige Portion Last ab. Die Tore durch Philippe Coutinho (91.) und Neymar (97.) fielen spät. Neymars Treffer war überhaupt der späteste in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften.