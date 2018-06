WM, Tag 11: England & Belgien weiter, Polen raus - alle Tore

England hat am Samstag bei der Fußball-WM den Aufstieg fixiert und in der Gruppe G Belgien ins Achtelfinale mitgenommen. Die "Three Lions" feierten mit einem 6:1 (5:0) gegen Panama ihren höchsten Sieg der WM-Geschichte. In der Gruppe H trennten sich Japan und Senegal 2:2 (1:1), Kolumbien wahrte mit einem 3:0 (1:0) gegen Polen die Aufstiegschance. Lewandowski und Co. sind damit ausgeschieden.

England eiskalt

In Nischni Nowgorod überzeugte England gegen defensivschwache "Canaleros" und überzeugte auch mit Effizienz bei Standard-Situationen. Die Treffer erzielten John Stones (8., 40.), Jesse Lingard (36.) und Harry Kane (22., 45.+1/jeweils Elfmeter, 62.). Letzterer führt nun die Torschützenliste mit fünf Toren vor Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo (je 4) an. Außerdem sorgte Kane dafür, dass England auch den zehnten WM-Strafstoß aus dem Spiel heraus verwandelte - ein Kontrast zur traditionellen Schwäche der Engländer bei Elferschießen.